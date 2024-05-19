وكيل "صحة مطروح" يتفقد أعمال القافلة الطبية المتكاملة لذوى الهمم

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أعمال القافلة الطبية المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم والمقامة بمقر المركز الطبي الحضري بالسنوسية أول طريق السلوم في الفترة من 19 و20 مايو الجاري من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهرا والتى تنظمها إحدى منظمات المجتمع المدنى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تقام بالتعاون بين مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة مع مؤسسة مصر الخير، في إطار مساهمات منظمات المجتمع المدني الفعالة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكيل صحة مطروح: القافلة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى



وأكد وكيل صحة مطروح إن القافلة تأتي في ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات المجتمع المدنى، وتأكيدا على دور المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع جهود المحافظة نحو توفير مزيد من الخدمات لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أبناء بالمحافظة.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل لتقديم الخدمات الطبية وكافة أنواع الكشف والعلاج والأجهزة التعويضية المتاحة بالمجان لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة الحركية والسمعية والبصرية، لافتاً أن المستندات المطلوبة للكشف عدد 2 صورة رقم قومي أو شهادة ميلاد، وكافة التحاليل أو الاشاعات والتقارير الطبية الخاصة بالمريض .

وكيل صحة مطروح يشيد بالاقبال على القافلة

وأشاد وكيل صحة مطروح بالحرص والإقبال الشديد من المواطنين على القافلة فى يومها الأول للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، موجها لمدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى مطروح الدكتورة ريهام رفعت، بتقديم جميع خدمات التثقيف الصحي وخدمات مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للصحة العامة للمترددين علي القافلة.

وكيل صحة مطروح: المشاركة المجتمعية لها دور فعال في تقديم الخدمات للمواطنين

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بجهود مؤسسة مصر الخير في تنظيم وتنسيق القافلة مقدما الشكر لكل المشاركين فى هذا العمل الخيرى الرائع .

رافق وكيل صحة مطروح أثناء جولته التفقدية والمرور على أعمال القافلة، الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى مطروح، والدكتور هشام فؤاد عضو إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وعلاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة مطروح، وعاصم النحاس المسؤل الإعلامي للمديرية.

وكيل "صحة مطروح" يتفقد أعمال القافلة الطبية المتكاملة لذوى الهمم

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