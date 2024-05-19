رئيس جامعة المنوفية يؤكد أهمية زيادة الدورات التدريبية من بنك مصر للطلاب

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسبة هند فهمى رئيس قطاع التحول المالى ببنك مصر والوفد المرافق لها.

استعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء الدورات التدريبية التى يقدمها البنك للطلاب من كلية التجارة عن الشمول المالى والعمليات المصرفية والتوعية المالية، وعدد الطلاب المتقدمين لهذه الدورات وعدد الطلاب الذين حصلوا على الدورات التدريبية، حيث يوضح البرنامج التدريبى دور المؤسسات المختلفة بالدولة، وخاصة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في تحقيق استراتيجيات الشمول المالي ومستهدفاته، كما يلقي البرنامج الضوء على أفضل الممارسات الدولية والمحلية لتحقيق الشمول المالي، وإيضاح المبادرات والمشروعات القائمة.

هذا وأكد رئيس الجامعة على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للطلاب لتوضيح وتوحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بالشمول المالي، وإيضاح أهداف وأثر الشمول المالي على المجتمع من أفراد وشركات، وأثره على الاقتصاد وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري من مبادرات ومشروعات لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر، بالإضافة إلى أهمية إتاحـة التعريف بالخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتمكينهم من استخدام تلك الخدمات من خلال القنوات المالية الرسمية.

وأشاد رئيس الجامعة بالبرنامج التدريبى المقدم للطلاب والمحاكاة التى جرت عقب الدورات بفروع البنك، حيث يجرى تدريب الطلاب فى فروع البنك لتطبيق ماتعلموه من البرنامج التدريبي وتطبيقه بصورة عملية على أرض الواقع، موجها بزيادة البرامج التدريبية وفتح الباب أمام أكبر عدد من الطلاب من جميع التخصصات لأهمية التوعية المالية لدى جميع الطلاب، خاصة وأن التدريب الميداني في البنوك يعد فرصة هامة للشباب المصري لاكتساب المهارات والمعرفة العملية في مجال الأعمال المصرفية والمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى.

كما تناول اللقاء الحديث عن مبادرة رواد النيل المبادرة الوطنية التى تقوم بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، وتقدم جميع الخدمات التي تساعد على تنمية الصناعات الإستراتيجية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية، وسبل مشاركة الجامعة فى هذه المبادرة الوطنية للاستفادة من أهدافها التى تشمل دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وخدمات تطوير الأعمال وتطوير المنتج المحلى.

واختتم رئيس الجامعة اللقاء بأهمية تقديم مقترح شامل للخدمات التى يستطيع البنك تقديمها لخدمة أبناء الجامعة، والفرص التدريبية للطلاب وفرص العمل للخريجين.