بالصور.. سفير مالطا يزور مكتبة الإسكندرية

زار السفير روبيرتو باتش؛ سفير مالطا بالقاهرة يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة مكتبة الإسكندرية، اليوم، للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

استقبل الوفد الأستاذة هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة. وقام السفير بإهداء ثلاث نسخ من كتاب " بين اخرين: المالطيون في مصر- الحياة والجريمة والموت" للمكتبة.

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومعرض الفن الشعبي العربي ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة أعرب السفير عن سعادته البالغة لزيارة مكتبة الإسكندرية باعتبارها صرح ثقافيا وعلميا كبير، وبما تحويه من كتب ومقتنيات وموارد الكترونية، ومتاحف ومعارض فنية وتفاعلية رائعة.