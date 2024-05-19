محافظ قنا: 102 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الجاري

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ابريل تم تمويل عدد 2144 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 102 مليون و44ألف و108جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأضاف عبد الباقي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31مشروعا صغير بإجمالي تمويل 46 مليون و321 ألف و223 جنيه ، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة ، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2113 مشروعا بتمويل قدره 55 مليون و722ألاف و885جنيه، وفرت 3559فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.