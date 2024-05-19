وزير المالية الإسرائيلي يُطالب بتوجيه "إنذار نهائي" لحزب الله

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتوجيه إنذار نهائي لحزب الله، والقيام بعملية برية في جنوب لبنان إذا لم يمتثل الحزب لهذا الإنذار.



ونسبت صحيفة (يديعوت آحرونوت) إلى سموتريتش - وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" - قوله من شمال إسرائيل - حيث عقد اجتماعًا خاصًا لحزبه - "أعطوا إنذارًا نهائيًا إلى حزب الله..وإذا لم يتم الاستجابة بالكامل لهذا الإنذار النهائي، شنوا هجوما يشمل الدخول البري والسيطرة الإسرائيلية على جنوب لبنان".



وعن قطاع غزة، قال سموتريتش إنه بدلا من الحديث عن الانسحاب من ممر (نتساريم)، ينبغي إقامة مناطق سيطرة إضافية في القطاع، لمنع استمرار اختراق الصواريخ لحدود إسرائيل الجنوبية إلى إسرائيل بكاملها.