ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي ونظيره التشادي يشددان على تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الرئيسان المصري والتشادي على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون علي مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً بنظيره التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون علي مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي محمد إدريس ديبي