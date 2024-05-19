نائب رئيس جامعة جنوب الوادي فى جولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات بكليات الجامعة

قام الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب في اطار توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى للمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات

بجولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بكلية الحقوق

حيث اطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بضوابط الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والامان والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها كما استمع نائب رئيس الجامعة خلال جولته الى اراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات والمشاكل التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات

وجدير بالذكر بانه تجرى اليوم اعمال الامتحانات بكليات الاعلام والعلاج الطبيعي والآداب والتربية وطب الفم والاسنان ومعهد التمريض

شهد الجولة الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الباري حمدان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عباس مصطفى عباس المنسق الاكاديمي حمم