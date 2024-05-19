الشهادة الإعدادية 2024.. تباين آراء طلاب القليوبية حول امتحان العلوم

تباينت اراء طلاب الإعدادية حول امتحان العلوم الذي أداه الطلاب، بين مجموعة أبدت أنه جاء صعب في جزئيات كثيرة وآخرين أكدت ان الامتحان مناسب لكل المستويات باستثناء جزئيات المتفوقين.

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادة العلوم اليوم، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي عددا من نماذج إجابة الامتحان والتي أعدها عدد من المعلمين مؤكدين أن مستوي الامتحان متوسط وجاءت النماذج كالتالي :