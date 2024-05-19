دليل الشواطئ والقرى السياحية في مصر لصيف 2024

مع بداية فصل الصيف، ينتظر الكثيرون منا هذا الموسم للاستمتاع بالسفر والشواطئ. ولتسهيل اختيار وجهة المصيف، تقدم "البوابة نيوز" خريطة شواطئ وقُرى مصر الشاطئية بناءً على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جنوب سيناء والإسكندرية تتصدران قائمة الشواطئ المصرية

تضم مصر 304 شاطئًا بطول إجمالي يبلغ 689.1 ألف كيلومتر، منها 75 شاطئًا عامًا و229 شاطئًا خاصًا. ورغم أن عدد الشواطئ الخاصة يتفوق على العامة، إلا أن طول الشواطئ العامة (346.5 ألف كيلومتر) يتجاوز الخاصة (342.6 ألف كيلومتر). تتوزع الشواطئ على 12 محافظة ساحلية، حيث تتصدر جنوب سيناء بـ 121 شاطئًا، منها 112 خاصًا و9 عامة، تليها الإسكندرية بـ 67 شاطئًا، ثم الإسماعيلية بـ 54 شاطئًا. وتوزع باقي الشواطئ على المحافظات كالتالي:

- بورسعيد: 8 شواطئ

- السويس: شاطئ واحد

- دمياط: 6 شواطئ

- الدقهلية: شاطئان

- كفر الشيخ: 7 شواطئ

- البحيرة: شاطئ واحد

- الفيوم: 16 شاطئًا

- البحر الأحمر: 4 شواطئ

- مطروح: 17 شاطئًا



جنوب سيناء ومطروح تتصدران القرى السياحية في مصر

تبلغ عدد القرى السياحية في مصر 338 قرية، موزعة على 12 محافظة ساحلية. وتستحوذ جنوب سيناء على النصيب الأكبر بـ 92 قرية، تليها مطروح بـ 85 قرية، ثم البحر الأحمر بـ 53 قرية. وتوزع باقي القرى السياحية على المحافظات كالتالي:

- الإسكندرية: 27 قرية

- بورسعيد: 38 قرية

- السويس: 6 قرى

- كفر الشيخ: 6 قرى

- البحيرة: 3 قرى

- الإسماعيلية: 8 قرى

- الفيوم: 15 قرية

الخدمات والمرافق الشاطئية في القرى السياحية المصرية

وفقًا لجهاز الإحصاء، يوجد في القرى السياحية 981 شاليه و273 وحدة خلع ملابس موزعة على 5 محافظات ساحلية. وتتوفر وحدات خلع الملابس في الإسكندرية (63 وحدة)، جنوب سيناء (143 وحدة)، مطروح (15 وحدة)، الفيوم (22 وحدة)، والإسماعيلية (30 وحدة). بالإضافة إلى ذلك، يوجد 415 كافيتريا، 60 ناديًا شاطئيًا، 549 دشًا، 642 دورة مياه، و549 كبينة. ومع ذلك، هناك محافظات تخلو من وجود دشات عامة على شواطئها مثل البحر الأحمر، مطروح، والسويس، التي تكتفي بتوفير دورات المياه فقط.