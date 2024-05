فرع البنك التجاري الدولي بكينيا يعقد ملتقي التدريب لتطوير العاملين للسنه الثالثة على التوالي

عقد البنك التجاري الدولي سي.اي .بي كينيا التابع للبنك التجاري الدولي مصر( سى اى بى CIB) ملتقي التدريب الجماعي السنوي لكافه العاملين تحت شعار Nothing less than success بهدف تطوير مهارات العاملين و العمل على اثراء وترسيخ دورهم الهام نحو تحقيق مساعيه و ذلك بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك بمصر و كينيا .



شملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية المبتكرة بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية نحو مساهمة فعالة لتحقيق اهداف العمل و تحسين مستوي جودة وخدمة كافه العملاء بصفه خاصه فضلا عن مواصلة جهود البنك لمواصلة الدعم للساحة المالية والمصرفية للوصول لنتائج و نجاحات ذات صدي واسعا و اثر إيجابي علي جميع المستويات الإقليمية و المحلية لتعزيز سبل التواصل و التبادل التجاري بين مصر و كينيا تماشيا مع سياسه الحكومة المصرية و البنك المركزي المصري.



واختتم اليوم بمشاركة فعالة من جميع العاملين و صدى واسع المدى اعرابا عن امتنانهم لليوم بانعكاس لثقافتهم الخاصة و تعبيرا عن الشعور الإيجابي للعاملين كونهم جزء من كيان البنك فضلا عن ترسيخ العلامة التجارية للبنك التجاري الدولي كأفضل مستوي خدمة للعملاء و التزام العاملين لتحسين إدارة وجودة العمل نحو نجاح مستدام و صدارة مستمرة.



جدير بالذكر ان البنك التجاري الدولي قد اعلن في أوائل العام 2023 بالحصول علي موافقتي البنك المركزي المصري و الكيني للاستحواذ علي حصة 49% في بنك ماي فير سي أي بي ليصبح مملوكا بالكامل للبنك.