"بن جفير" يدعو نتنياهو لإقالة وزير الدفاع

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، اليوم الأحد، إلى بن جفير قوله في مقابلة معها - إن "هذه حكومة يمينية. وهناك مرشحون مُمتازون وجيدون، وسيكون لدى نتنياهو من يعينه".

وأضاف أن 32% من الفلسطينيين في الضفة الغربية متسامحون مع هجوم (طوفان الأقصى)، مدافعا عن إعادة احتلال القطاع، وتشجيع ما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" وهي مصطلح يستخدمه بن جفير ووزير الالية المتطرف الآخر سموتريتش، لوصف "الهجرة القسرية" بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية في القطاع.

وزعم بن جفير: "ليس هناك بديل. إذا لم تكن هناك مُستوطنة يهودية داخل غزة، فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جالانت دعوته، في مؤتمر صحفي، نتنياهو لإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد هزيمة حماس.

وأضاف جالانت أن وجودا أمنيًا لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين.

وأمس السبت، أمهل عضو كابينيت الحرب بيني جانتس، نتنياهو ثلاثة أسابيع لبلورة خطة اليوم التالي للحرب على غزة، وتتضمن استبدال حركة "حماس"، والموافقة على صفقة تعيد الأسرى من القطاع، وإعادة السكان الذين نزحوا من شمال إسرائيل نتيجة للاشتباكات مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان بحلول الأول من شهر سبتمبر المقبل.

