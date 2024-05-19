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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية الأردنى: محاولة اغتيال الأونروا سياسيًا فشلت لكنها تواجه تحديات مالية

أيمن الصفدي وزير
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني
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قال  أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن محاولة اغتيال وكالة أونروا سياسيًا فشلت، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تمويلية كبيرة.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع المفوض العام لأونروا، أنه تم الاتفاق مع المفوض العام لأونروا على عدة خطوات لاستمرار تقديم الدعم للوكالة.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى خارطة طريق بالتعاون مع "أونروا" للتصدي لكل محاولات الإساءة إليها، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن وكالة أونروا تواصل عملها رغم القصف الإسرائيلي المتواصل لتقديم الخدمات لعديد من اللاجئين، متابعًا: "لا بديل عن وكالة أونروا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة"

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اغتيال المفوض العام لأونرو