أمريكا تثمن الجهود الدولية المشتركة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

ثمنت الولايات المتحدة القيادة المشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية وقبرص والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية، في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية /سنتكوم/ - في بيان نشرته عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد - أن رجال ونساء القيادة المركزية الأمريكية يفخرون بما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأضافت أن الممر البحري المخصص لإيصال المساعدات لقطاع غزة هو جهد متعدد الجنسيات ومشترك.



ويأتي إنشاء هذا الممر مع استمرار تفاقم الظروف الكارثية أصلا في غزة، إذ يواجه كافة سكان غزة اليوم انعدام أمن غذائي حاد، كما يعاني 30 بالمئة من الأطفال من سوء التغذية الحاد ويلوح شبح المجاعة في الأفق لأكثر من نصف سكان شمال القطاع وحوالى ربع سكان الجنوب.