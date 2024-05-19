الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

تعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024م، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث.

وتوجه النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

الدعوة عامة لكل اعضاء الجمعية العمومية.