مفوض الأونروا: نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية

قال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، إن نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ولا مناطق آمنة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي ولا خيارات لدى الفلسطينيين إلا بالعودة إلى منازلهم التي تهدمت.

وأضاف المفوض العام لأونروخلال كلمته بمؤتمر صحفي بوزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، أن العمليات العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وان 198 من موظفينا قتلوا في الحرب بقطاع غزة و160 موقعا تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وتابع، أننا ملتزمون بتطبيق توصيات تقرير المراجعة المستقلة لعمل الوكالة.