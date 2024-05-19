ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مفوض الأونروا: نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية

فيليب لازاريني المفوض
فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، إن نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ولا مناطق آمنة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي ولا خيارات لدى الفلسطينيين إلا بالعودة إلى منازلهم التي تهدمت.

وأضاف المفوض العام لأونروخلال كلمته بمؤتمر صحفي بوزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، أن العمليات العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وان 198 من موظفينا قتلوا في الحرب بقطاع غزة و160 موقعا تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وتابع، أننا ملتزمون بتطبيق توصيات تقرير المراجعة المستقلة لعمل الوكالة.

المفوض العام لأونرو رفح الفلسطينية القصف الاسرائيلي قطاع غزة جراء