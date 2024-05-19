ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بإقليمين في أفغانستان إلى 68 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليمي "جور" و"فارياب" بأفغانستان إلى 68 قتيلا.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - في نسختها الإنجليزية اليوم /الأحد/ - أن الفيضانات تسببت في تدمير آلاف المنازل ومئات المحلات التجارية، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونفوق الآلاف من رؤوس الماشية.



بدوره، أعلن المتحدث باسم محافظ إقليم "جور" عبد الواحد حماس، مقتل خمسين شخصا، من بينهم نساء وأطفال، وفقدان العديد من الأشخاص الآخرين جراء الفيضانات.



وقال المتحدث باسم محافظ إقليم "جور" إن مياه الفيضانات تسببت في تدمير ألفي منزل بشكل كامل وإلحاق الضرر بأكثر من أربعة آلاف منزل، مشيرا إلى تضرر أكثر من ألفي محل تجاري في مدينة "فيروزكوه" عاصمة ولاية "جور" بشكل كبير.

من جهته، قال المتحدث باسم حاكم إقليم "فارياب" عصمت الله مرادي، إن الفيضانات العارمة أثرت بشكل كبير على عدة مناطق من بينها "بيلشيراج" و"باشتون كوت" و"ألمار" كما تسببت في مقتل 18 شخصا حتى الآن وإصابة شخصين آخرين.