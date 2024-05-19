توريد 582 ألف طن قمح بشون وصوامع الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى اليوم بلغت 582.217 طن و195 كيلو جرام قمح، مشددة على ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح خلال موسم حصاد 2024، بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وكيل وزارة الزراعة بالشرقية: مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394.146 فدان

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394.146 فدان، وأن ما تم حصاده حتى الآن بلغ 394.146 فدان، داعيًا المزارعين إلى التزامهم بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، منعًا لحدوث أي فاقد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة احتياجات المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، لضمان جودة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد من محصول القمح.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرص الدولة على دعم المزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية موسم الحصاد وحتى توريد المحصول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، إيمانًا بأهمية القمح كونه مادة غذائية أساسية للشعب المصري.

يُذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام في محافظة سوهاج بلغت 183 ألفًا و518 فدانًا، وقد وفرت المحافظة 17 موقعًا للتخزين، وشكلت لجانًا لاستلام القمح.

أسعار القمح هذا العام:

2000 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 23.5.

1950 جنيهًا لإردب القمح بدرجة نقاوة 23.

1900 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 22.5.

في السياق ذاته وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكراً وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد) وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.