سحر مصطفى: مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية لا يجب أن يكون على حساب الأسعار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بمناقشات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية، “إنه لا يجب أن يكون على حساب الأسعار”.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لاسيما وأنه يعد تطبيق حقيقى للمشاركة بين القطاع العام والخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقالت مصطفى، أن القطاع الصحى يعد من أهم القطاعات نظرا لأنه من أهم الحقوق الاجتماعية التى يتمتع بها المواطنين، و أن الفترة الماضية شهدت عدد من مظاهر الإهمال فى ذلك القطاع، سواء على مستوى المنشات الطبية التى لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية أو على مستوى كذلك الكوادر الطبية نتيجة عزوف الكوادر عن العمل بالداخل

وتابعت، لا ننكر المجهودات التى قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية فى تقديم الرعاية الصحية، إلا ان الأمر كان يتطلب رؤية أكثر تقدما وشمولا، خاصة مع زيادة عدد السكان والأمراض

وأضافت، مشروع القانون يعد تحول فى فكرة تقديم خدمة صحية بما يسمح بتعزيز الامكانيات وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن.

وشددت عضو مجلس النواب، لايجب أن يكون ذلك على حساب الالتزام الدستورى نحو تقديم تلك الخدمة، والحفاظ على مستوى الأسعار ، مطالبة بضمانات لذلك وعدم الاضرار بالمواطنين. وأعلنت موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ