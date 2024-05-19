ارتفاع أسعار الذهب من جديد.. وعيار 21 يسجل 3321 جنيها| شاهد

استمرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت زيادة كبيرة في جميع الأعيرة قبل بدء تداولات سوق الصاغة، وقد تأثر سعر جرام الذهب في مصر بالاسعار العالمية التي ارتفعت منذ يومين.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر:

عيار 21 بلغ 3321جنيهًا للبيع و3155 جنيهًا للشراء

عيار 24 بلغ 3622.75 جنيهًا للبيع و3605.75 جنيهًا للشراء

عيار 18 بلغ 2717.25 جنيهًا للبيع و2704.25 جنيهًا للشراء

عيار 14 بلغ 2113.25 جنيهًا للبيع و2103.25 جنيهًا للشراء

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 160 جنيهًا، ليصل إلي 25360 جنيهًا للبيع و25240 جنيهًا للشراء.