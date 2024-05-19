العمل: بروتوكول تعاون مع "أهل مصر" لتدريب 100 شاب بالمجان بسوهاج

وقعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، بروتوكول تعاون لتدريب 100 من الشباب والفتيات بسوهاج علي مهن يحتاجها سوق العمل ، مع مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع بسوهاج ، للتدريب على مهن التبريد و التكييف ، وصيانة الحاسب الآلي والمحمول ، والخياطة والتفصيل ، وفقا للبروتوكول الموقع تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة تلتزم المديرية بإتاحة الورش المجهزة بأحدث الأجهزة والالات والتقنيات الحديثة بمركز التدريب المهني بسوهاج والكوثر ، وتوفير المادة العلمية التدريبية والمتابعة الفنية للدورات التدريبية ، وإجراء الاختبارات ، وإصدار الشهادات بإتمام التدريب وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ، وتلتزم مؤسسة أهل مصر بتوفير المواد الخام ومستلزمات التدريب ودفع أجور المدربين وعمل صيانة لورش التدريب وتأمين إصابات العمل للمتدربين وعمل الدعاية اللازمة للتدريب واتباع كافة اللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العمل وعدم تقاضي أية مبالغ من المتدربين .



وأوضح من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني للشباب من الجنسين واعتباره المدخل الرئيسي لتوفير فرص عمل لائقة ، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، والتعاون مع منشآت المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر هذه الثقافة ، لتوفير التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى توقيع البروتوكول تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، حيث تم الاتفاق على البدء في الإعلان عن التدريب وتجهيز مستلزمات التدريب ، والاتفاق على تشكيل لجنة لاختيار المتدربين وفق معايير وضوابط عادلة ، ووقع البروتوكول مدير المديرية ، وعن مؤسسة أهل مصر فاتن حسين رئيس من مجلس أمناء المؤسسة ، بحضور إلهام السيد مدير عام شئون المناطق ، ومحمود عبد الهادي مدير عام الرعاية ، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج.

يذكر أن مؤسسة أهل مصر لتنمية وخدمة المجتمع هي مؤسسة خيرية لا تهدف للربح مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم 1547 لسنة 2019 تهدف لرفع الوعي المجتمعي ورعاية الشباب والفتيات من خلال برامج ومشروعات تسهم في تنمية قدراتهم.