مايا مرسى تشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة "بكلمة مسجلة" فى فعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن ، الذي يستضيفه المتحف القومي للحضارة المصرية، ويستمر حتى 22 من مايو الجاري.

وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من ملتقى التمكين بالفن .. وقدمت خالص التهانى بنجاح فعاليات الدورة الأولى، ورحبت بضيوف وضيفات مصر الكرام وبالمؤسسات الفنية والثقافية الدولية المشاركة من مختلف دول العالم ومن قلب المتحف القومي للحضارة المصرية للتأكيد على عظمة الحضارة المصرية ، وعلى أن تاريخ الفن التشكيلى فى مصر قديم قدم حضارتها العظيمة.. والتماثيل واللوحات الجدارية للمعابد خير دليل على ذلك مما يؤكد تقدير مصر لقيمة الفنون.. ولدور ومكانة المرأة في المجتمع.. منذ آلاف السنين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن رعاية المجلس القومى للمرأة لهذا الملتقى المتميز للعام الثاني على التوالي تأتى إيمانًا بالدور الهام للفن في تسليط الضوء على قضايا المرأة وتعزيز جهودها نحو نيل حقوقها.. وتكريس مكانتها في المجتمع.. حيث يسعى الملتقى الى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عبر دعم وتمكين المرأة من خلال الفن التشكيلى ، كما يهتم بها كرائدة من رواد هذا الفن من خلال عرض الأعمال الابداعية لسيدات عظيمات في الفن التشكيلي فالفن لغة عالمية عابرة للحدود ولطالما كان وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها ،علاوة على دوره الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية والقضاء علي الأفكار السلبية التي تعوق تحقيق هذا التقدم.

وأضافت رئيسة المجلس: أن تاريخ الفن التشكيلي المصري يزخر بإبداعات فنانات عظيمات نفخر بهن جميعا .. أذكر منهن المبدعات انجى أفلاطون، وجاذبية سرى وعفت ناجى ،ومارجريت نخلة، وتحية حليم، وغيرهن كثيرات لعبن دوراً بارزاً في تسليط الضوء على جوهر قضايا المرأة والمجتمع عبر الفن التشكيلي.. وقدمن رؤى مختلفة للمجتمع المصري والإنساني في أعمال فنية متنوعة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها معربة عن تمنياتها بنجاح جميع فعاليات الملتقى فى دورته الثانية وأن يحظى بأصداء داعمة لقضايا المرأة محليًا ودوليًا .

تجدر الاشارة الى أن ملتقى التمكين بالفن يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارات الثقافة والهجرة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والسياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الهيئات الدولية، بينها الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمركز الثقافي الإيطالي بمصر، وعدد من السفارات بينها سفارة إسبانيا وأيرلندا وتشيلي.

ويركز الملتقى على الأعمال الفنية للمرأة بمشاركة 144فنانة من 40 دولة حول العالم، ويتضمن معرضًا للفنانات التشكيليات والعديد من الندوات والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره إلى جانب حلقات فنية تقام خلال أيام الملتقى لعدد من الفنانات العالميات.