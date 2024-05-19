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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تفاصيل خطة تأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بنهائي الكونفدرالية

خطة تأمين مباراة
خطة تأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بنهائي الكونفدر
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انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين نحو 52 ألف و300 مشجع زملكاوي قبل انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووجودهم في المدرجات ومنع دخول المحظورات وعلى رأسها الشماريخ والالعاب النارية واللافتات المسيئة.

وتؤمن المجموعة الافريقية طاقم تحكيم لقاء الإياب الذي يتكون من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت و التونسي خليل حساني ، واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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