أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، أن المتظاهرون الإسرائيليون يطالبون بضرورة إجراء انتخابات في الحكومة الإسرائيلية.

كما أفادت قناة القاهرة الاخبارية، بأن مستوطنون يغلقون مدخل مدينة القدس المحتلة للمطالبة بعزل نتنياهو وإجراء صفقة تبادل.

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم، لبحث عملية رفح الفلسطينية ومواقف إسرائيل التي سيتم عرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فأن لقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.