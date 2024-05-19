ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المتظاهرون الإسرائيليون يطالبون بضرورة إجراء انتخابات في الحكومة

متظاهرون إسرائيليون
متظاهرون إسرائيليون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، أن المتظاهرون الإسرائيليون يطالبون بضرورة إجراء انتخابات في الحكومة الإسرائيلية.

كما أفادت قناة القاهرة الاخبارية، بأن مستوطنون يغلقون مدخل مدينة القدس المحتلة للمطالبة بعزل نتنياهو وإجراء صفقة تبادل.

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم، لبحث عملية رفح الفلسطينية ومواقف إسرائيل التي سيتم عرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فأن لقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.

المتظاهرون الإسرائيليون انتخابات في الحكومة الإسرائيلية عزل نتنياهو صفقة تبادل