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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مسئول فلسطيني: نثمن جهود مصر لإنقاذ العملية التعليمية في غزة

أطفال غزة
أطفال غزة
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ثمن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، الجهود المصرية لإنقاذ العملية التعليمية في غزة؛ وذلك من خلال استضافة الطلبة الفلسطينيين لاستكمال مسيرتهم الدراسية في القاهرة.

وشدد الخضور ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم /الأحد/ من رام الله ـ على الصعوبات البالغة التي تعيق استكمال العملية التعليمية في غزة مع انهيار كامل للبنية التحتية في جميع القطاعات في الدولة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 500 طالب وإصابة نحو 11 ألف آخرين بجروح في القطاع.

وأعرب عن شكره لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على جهودها المبذولة وحرصها على استمرار العملية التعليمية في غزة عن طريق إقامة فصول داخل مخيمات الإيواء لتعليم الطلبة الفلسطينيين، مطالبا المنظمات الدولية منها اليونسكو بحماية منظومة التعليم في غزة.

وأكد المسؤول الفلسطيني استحالة استكمال المسيرة التعليمية عن بعد مع انهيار المنظومة الكهربائية والاتصالات في غزة، محملا في الوقت نفسه المؤسسات الدولية الحقوقية والتربوية الأممية مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

صادق الخضور الجهود المصرية لإنقاذ العملية التعليمية في غزة العملية التعليمية في غزة