الشرطة تتصدى بعنف لاحتجاجات ضد حرب غزة في بروكلين

اندلعت احتجاجات كبيرة في بروكلين بنيويورك ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وتحولت إلى مشهد فوضوي، الليلة الماضية، إذ اعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وصدتهم بشكل عنيف في بعض الأحيان.

وفي مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر ضباط وهم يلكمون ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا منبطحين على الأرض أثناء المظاهرة في حي (باي ريدج)، وأكد شهود عيان حدوث هذا العنف، بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، قال مسؤول كبير في إنفاذ القانون تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 34 شخصا، ولم تكن الاتهامات التي يواجهونها واضحة.

وبدأ الاحتجاج على الحرب في غزة عند شارع (فيفث افنيو)، وفي غضون 25 دقيقة تقريبا، وصلت مجموعة كبيرة من الضباط وحذروا المتظاهرين بضرورة الصعود على الرصيف. وقالت لهم الشرطة إن من بقوا في الشارع سيتم اعتقالهم.

وفي مقطع فيديو للاحتجاج، ظهر ستة أشخاص يصورون مجموعة من ضباط الشرطة وهم يسيرون في (باي ريدج). واجتذب أحد قادة الشرطة أقرب متظاهر وتبعه مجموعة من الضباط، وتم دفع المتظاهر على الأرض، وتقييد يديه واعتقاله.

واقتادت الشرطة المعتقلين إلى سيارات الشرطة ونقلتهم إلى المقر الرئيسي في مانهاتن. وبدأ هطول أمطار خفيفة وبحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي تفرق المحتجون.