إصابة شخصين خلال مشاجرة في أبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيره وخلفت مصابان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص اثنين طرف أول واثنين طرف ثان بسبب خلافات الجيره تعدي فيها طرف على الآخر بسلاح ناري رش خرطوش وسلاح أبيض مما تسبب في إصابة الطرف الآخر جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرف المشاجرة الآخر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.