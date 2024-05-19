رئيس "جهاز السويس الجديدة" تستقبل ممثلي القرى السياحية غرب سوميد

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عدداً من مسئولي القرى السياحية جنوب سوميد، لعرض طلباتهم ومناقشة آرائهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، وذلك في إطار ضرورة متابعة أعمال المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، ومشاركة العملاء في عرض وإيجاد الحلول.

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أنه تم مناقشة سبل التنسيق مع مسئولي مصدر التغذية بالمياه " محطة تحلية العين السخنة بالهيئة الاقتصادية الجنوبية لقناة السويس "، واستعراض احتياجات القرى المستقبلية من المياه وتطوير رافع مياه الـ٨٠٠مم المغذي للقرى السياحية .

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، دعم الجهاز للسياحة والاستثمار السياحي، وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه، ولاسيما للمناطق الساحلية، لافتة إلى أن أولى خطوات حل المشكلة هي الشفافية في العرض والمشاركة في الحل بل وتقديم حلول بديلة .

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بجميع قطاعات المدينة، حيث شملت الجولة القطاع السكني، والذي يضم تنفيذ ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية بمساحة الوحدة ٩٠ م ٢ بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، كمرحلة عاجلة.

وتابع مسئولو الإسكان، أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وفيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع المياه والصرف، ولاسيما محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة محطة Compact بطاقة ١٠٠٠م٣ وشبكة الإنارة بقطاع الكهرباء، وكذا قطاع الطرق والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية الأولى بالمرحلة الأولى، والتي تضم السوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي والحضانة.