أمطار رعدية وسيول.. السعودية تحذر من حالة الطقس في مكة المكرمة

استعرض المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

وتوقع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، والرياض، ونجران).

وأوضح المركز أن مكة المكرمة ومشعر منى سجلتا أعلى درجة حرارة 44 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في عرفات 43 مئوية، والمدينة المنورة وينبع 41 مئوية، ووادي الدواسر والعلا والوجه 40 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة وطريف والطائف والقريات 20 مئوية.