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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا بسقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها بالشقة محل سكنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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