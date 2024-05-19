ارتفاع درجات الحرارة والأهالي يهربون إلى شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاعا في درجة الحرارة اليوم الأحد 19 مايو، والتي سجلت منذ ساعات الصباح الأولى، 29 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع الحرارة خلال فترة الظهيرة، لتصل إلى 33 درجة، واثر ذلك على ارتفاع نسبة الرطوبة والتي بلغت 42%، وسرعة الرياح 6 كم/ساعة لتزيد من الاحساس بالحر الشديد.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطفين

وأعلنت شواطئ الإسكندرية استمرار رفع الرايات الخضراء لإستقرار حالة البحر، في شواطئ بالقطاعين الشرقي و الغربي والعجمي، ترامناً مع ارتفاع درجة الحرارة، على الرغم من نسب الأشغال الضعيفة.

ارتفاع درجة الحرارة على كافة انحاء الجمهورية

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.