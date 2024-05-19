احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، مشيرة الى ️ان الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٨ درجة، كما أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع .

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس واستخدام أغطية الرأس مع ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

كما يشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 27 درجة بالاضافة الى اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40:60 كم/س وارتفاع الامواج من 2 :3.5 متر.

ضربة الشمس

تعتبر ضربة الشمس أكثر خطورة من الإجهاد الحراري؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وتحدث عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة؛ فيصبح الجسم ساخنًا جدًّا تصل حرارته إلى 40 درجة مئوية وأكثر، ويمكن أن يحدث بعد الإجهاد الحراري، ويكون لدى المصاب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويصبح مضطربًا ويفقد الوعي.

الأعراض: ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى

حرارة واحمرار ورطوبة في الجلد.

ضربات نبض قوية وسريعة.

صداع.

دوخة وغثيان.

فقدان الوعي.

رؤية أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع (هلوسة).

الإسعافات الأولية:

الاتصال فورًا بالإسعاف.

تحريك المصاب إلى مكان بارد.

المساعدة على خفض درجة حرارة الجسم عن طريق استخدام الكمادات الباردة والماء البارد.

تجنُّب إعطاء المصاب أي سوائل للشرب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومعتدل ليلا علي اغلب الانحاء.