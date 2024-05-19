«رموه في النيل».. نهاية مأساوية لصاحب محل على يد شقيقين بالعياط

جريمة بشعة شهدتها منطقة العياط جنوب محافظة الجيزة عندما أقدم شقيقان على سرقة هاتف محمول ملك صاحب محل ساعات وعند محاولته الدفاع عن نفسه قاما بالقائه في مياه النيل ليلقي مصرعه غرقا.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شخصين بالقاء آخر في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبفحص الكاميرات تبين قيام شخصين بمحاولة سرقة آخر بالإكراه تحت تهديد السلاح وخلال محاولته الدفاع عن نفسه قاما بحمله والقاءه في مياه النيل مما تسبب في وفاته غرقا، جري انتشال الجثة وتبين أنها لصاحب محل ساعات.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية بمديرية الجيزة تم ضبط المتهمين وتبين أنهما شقيقين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.