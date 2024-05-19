بالأسماء.. التصريح بدفن ضحايا حادث تصادم الدائري بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بدفن جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وأسفر أيضًا عن إصابة 13 شخص جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وحصلت "البوابة نيوز" على أسماء مصابي الحادث وهم كلا من نبيل فكيه، وأحمد فتحي، محمد جمال، رمضان محمود، محمد محمود، ومحمد رجب وهشام محمد، وسندرا أسامة، وأحمد فكري، وائل محمد، والمتوفيين كلا من جمال سيد، ومصطفي محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد محمود، وأبو الخير قرني، وهشام المتولي، وهشام محمد.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.