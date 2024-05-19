علوم الملاحة بجامعة بني سويف تطلق أول دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أطلقت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أول دورة تدريبية CCNA في مجال Cyber Security بمقر NTI بالقرية الذكية، تحت إشراف الدكتور ‏أسامة شلبية عميد الكلية، ‏والدكتور خالد يوسف كامل رئيس قسم اتصالات الفضاء والمشرف الأكاديمي على التدريب، بالتعاون مع الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ‏القومي للاتصالات NTI التابع لوزارة الاتصالات، بحضور الدكتورة هدي بركه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبه الله عبد الحليم، والدكتورة منال جمال الدين محمد وكيلي الكلية.

وأوضح الدكتور منصور أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية، وهو برنامج تدريبي متخصص ينظمه المعهد القومي للاتصالات، بهدف بناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل، بخطوات واثقة ومتكاملة تجاه التحول لجامعة ذكية وفي إطار خطة الدولة المصرية نحو تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأبنائنا الطلاب، حيث يستمر التدريب لمدة شهر ، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً لدعم الطلاب وتدريبهم على التقنيات الحديثة من خلال عقد بروتوكولات مع العديد من المؤسسات في إطار خطة الجامعة لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين، لسوق العمل.