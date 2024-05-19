الشهادة الإعدادية 2024| تعليم البحيرة: انتظام امتحان مادة العلوم

أجري يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، جولات ميدانية لمتابعة إنتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وأداء اللجان والتأكد من تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة، والاشادة بجميع اللجان المتفانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة، حيث انتظم من صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب واستقرار العمل وفتح اللجان في مواعيدها المقررة.

وأكد وكيل الوزارة ، الالتزام بجميع الضوابط المنظمة، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، بسهولة ويسر والمتابعات المكوكية على جميع اللجان بنطاق المحافظة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني، يبلغ 115 ألف و139 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

كما يؤدي الطلاب اليوم الأحد 19 مايو امتحاني مادة (العلوم خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 صباحا)

كما أكد وكيل الوزارة، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.