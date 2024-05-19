اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 19 مايو 2024، عطاءي أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب الموقع الألكتروني للبنك المركزي، فأن الطرح الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليارا لأجل 273 يوما.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 457 مليار جنيه خلال شهر مايو الجاري ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 420 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 37 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، الشهر الجاري ، أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 110 مليارات لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 90 مليارا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.