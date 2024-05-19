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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

عماد الدين حسين: تصريحات جانتس أول مسمار يدق في نعش حكومة نتنياهو

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن مشهد المظاهرات في تل أبيب تعتبر مشاهد مكررة تقريبًا كل يوم سبت، خاصة من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة  الفلسطينية، والغاضبون من حكومة نتنياهو منذ معركة الإصلاحات القضائية التي بدأت قبل فترة طويلة من 7 أكتوبر.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتغير الجديد في هذه المظاهرات هو تصريحات جانتس، لافتًا إلى أنها أول مسمار يدق في نعش حكومة نتنياهو.

وأوضح أن الردود التي أطلقها نتنياهو وسموتريتش ومتطرفي الحكومة تكشف أنها وصلت مع جانتس إلى نقطة اللاعودة.

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