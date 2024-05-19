مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لمنطقة الحادث ونقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

وجري الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.