اقرأ غدًا في «البوابة».. قتال عنيف في شمال غزة

السبت 18/مايو/2024 - 10:14 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 19 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

سباقات تسلح.. الذكاء الاصطناعى يُعيد تعريف الحروب فى الشرق الأوسط

لمواجهة التهديدات الروسية.. أوروبا تبدأ إعادة النظر فى قدرتها النووية

قتال عنيف فى شمال غزة

زيلينسكى ينتقد الغرب لمنعه من ضرب روسيا بأسلحتهم

المدرعات الإسرائيلية تتوغل فى قلب جباليا

دخول قانون خفض سن التعبئة لـ25 عاما حيز التنفيذ فى أوكرانيا

آلاف شخص تم إجلاؤهم من خاركيف منذ بدء الهجوم الروسى

640 ألف نازح يفرون من رفح

نداء مشترك من 13 دولة إلى جيش الاحتلال بعدم شن هجوم واسع النطاق

غارة صهيونية على البقاع اللبنانى تستهدف قياديا فى «حماس»

تبادل عنيف لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال

أسرة تفر من رفح بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عملية برية وجوية

مستوطنون يهاجمون شاحنات تحمل مساعدات إلى غزة