مركز المناخ يحذر: درجات الحرارة تصل لأرقام قياسية

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الطقس يشهد موجة شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعملوا على رفع درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة.

وذكر فهيم أهم التوصيات الزراعية، الواجب تنفيذها هذه الفترة، وتمثلت في:

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، يعني اجراء رية سريعة، مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.. مع اضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ).

2- تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة (على نهاية الأسبوع) .

3- رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس.

4- ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر.

5- ممنوع التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات .

6- ممنوع رش اى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً.

7- رش كل المحاصيل (الخضر والاشجار والطبية عطرية ) بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر .

8- بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون.