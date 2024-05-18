ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمد قشقوش: مصر فى طريقها لإحياء الجهد السياسى بالتنسيق مع جنوب إفريقيا

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر عازمة بشكل كبير جدًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية رغم كل الشائعات والمغالطات التي روجها الإعلام الإسرائيلي.

وقال قشقوش،  خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر في طريقها إلى إحياء الجهد السياسي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

وأضاف أنه ليس غريبًا على الثعلب الإسرائيلي أن يلوي الحقائق ويقول غير ما يجب أن يقول، موضحًا أن مصر قامت بهذا الدور ومصر في طريقها إلى دعم الجهد السياسي والاستراتيجي بالتنسيق مع جنوب إفريقيا.

استراتيجية أفريقيا الإعلام الإسرائيلي المركز المصري للفكر والدراسات محكمة العدل الدولية مداخلة هاتفية ممارسات