أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها

يُعتبرفريضة الحج من أعظم الفرائض في الإسلام، حيث يلجأ فيه الحجاج إلي استغلال كل لحظة خلال أداء المناسك للدعاء والابتهال إلي الله لاستجابة دعائهم.

نستعرض في هذا التقرير أبرز الأدعية المستحبة خلال مناسك الحج المختلفة.

دعاء الإحرام

يبدأ الحاج بالإحرام من الميقات، وينوي الحج بقول: "لبيك اللهم حجا". وإذا كان الحاج مُقارنًا يقول: "لبيك اللهم حجا وعمرة معًا". ويُستحب للحجاج أن يبدأوا بالتلبية كما وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". وإذا كان الإحرام خلال السفر، يُستحب ذكر أدعية السفر، مثل: "الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل".

دعاء رؤية الكعبة لأول مرة

عند رؤية الكعبة لأول مرة، يُستحب أن يقول الحاج: "اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام".

الأدعية المستحبة في الطواف

أثناء طواف القدوم وطواف الإفاضة، يُستحب أن ينشغل لسان الحاج بالأذكار والأدعية. يبدأ الحاج الطواف بالتكبير، ويُستحب أن يردد بين الحجر الأسود والركن اليماني: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" و"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة".

دعاء يوم عرفة

يوم عرفة من أعظم أيام السنة، والدعاء فيه من أعظم الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". يُستحب للحاج أن يكثر من الدعاء، طالبًا العفو والمغفرة والرزق في الدنيا والآخرة.

الدعاء في مزدلفة عند المشعر الحرام

عند الوصول إلى المشعر الحرام في مزدلفة، يُستحب استقبال القبلة والدعاء والتكبير والتهليل.. ومن الأدعية المأثورة عن الصالحين: "اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك: 'فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم'". ويُكثر الحاج من قول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

أدعية أيام التشريق

خلال أيام التشريق، تختلف الأدعية باختلاف الأعمال التي يقوم بها الحاج. عند رمي الجمرات يُستحب التكبير، وفي يوم النحر يُقال: "الحمد لله الذي بلغنيها سالمًا معافى، اللهم هذه منى قد أتيتها، وأنا عبدك، وفي قبضتك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين". ويُستحب للحاج الدعاء بما يشاء بعد رمي الجمرات واستقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء.

ويُنصح الحاج بألا يتوقف عن الذكر والدعاء طوال مدة الحج، مستغلًا كل لحظة في الابتهال والتكبير.