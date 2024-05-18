الجمعة.. "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان" بملتقى الهناجر الثقافى

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"، فى السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة ٢٤ مايو الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى االدكتور إبراهيم فتحي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصوره الجديدة، الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب المقارن والنقد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور مهندس سعيد محمد عشري خبير الاتصالات وأمن المعلومات.

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة بابيون باند الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد جودة .