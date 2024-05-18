فرنسيس للأطفال: حافظوا على أيمانكم

خاطب البابا الأطفال والفتيان قائلا لهم إنه عندما يكلمنا يسوع هذا الأمر يجعلنا نشعر بالفرح في قلبنا. وأضاف فرنسيس أن الرب أرسل تلاميذه إلى العالم كله، وقال للرسل: اذهبوا إلى العالم كله وبشروا بالإنجيل. وهو يرسلنا جميعا اليوم لنبشر في العالم. وتساءل كيف نستطيع أن نكون اليوم علامة للسلام في عالمنا هذا الذي يعاني من الكثير من الحروب والصراعات المسلحة، في أوكرانيا والأرض المقدسة وأفريقيا وميانمار. وسأل البابا الفتيان والأطفال عما إذا كان يسوع قد بشر بالحرب أو بالسلام. وقال لهم: إذا ما تشاجرتم مع رفاقكم في المدرسة، فهذا يجعل منكم علامة للسلام؟ وشدد على ضرورة أن يكون كل واحد منا علامة لهذا السلام، من خلال المقاسمة والإصغاء للآخرين واللعب معهم، عوضا عن التشاجر. وطلب فرنسيس من الأطفال أن يكرروا هذه العبارات.

رداً على سؤال بشأن الحفاظ على الإيمان في الأوقات العصيبة، وعدم الخوف من السير في عكس التيار، قال البابا كيف يمكننا أن نحافظ على الإيمان عندما يموت شخص عزيز على قلبنا، كأحد الأجداد أو الأب والأم. وطرح البابا بدوره على الأطفال السؤال بشأن السير في عكس التيار، فأجابه أحدهم أنه ينبغي أن نصغي إلى القلب، وقال آخر لا بد أن نتسلح بالشجاعة. فهنأهما البابا على الجوابين وطلب من الجميع ألا يخافوا من السير في عكس التيار إذا كانوا يسعون إلى ما هو جيد وصالح