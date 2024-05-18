نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد مغادرة بعثة الأهلي تونس بعد مواجهة الترجي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس عقب مباراة الترجي التونسي مباشرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب الدور نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام في الثامنة مساءً بتوقيت تونس ـ العاشرة مساءً على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس.