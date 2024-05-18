رئيس جامعة العربش يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك في إطار حرصه الدائم على انتظام سير العملية التعليمية وضمان راحة الطلاب، ورافقه الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وذلك من خلال المتابعة الدورية لسير العملية التعليمية، وضمان راحة الطلاب، مؤكداً الجامعة بتطبيق كافة المعايير الأكاديمية، ومتمنياً سيادته التوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات.



وأثنى الدكتور حسن الدمرداش، على جهود القائمين على أعمال الامتحانات، مشيدًا بتعاونهم وتفانيهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.



وتخللت الجولة زيارة رئيس الجامعة لعدد من الكليات حيث كان في استقبال سيادته بكل كلية عميد الكلية ووكلاء الكلية، حيث التقى بالطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.



وأعرب الطلاب عن تقديرهم لاهتمام الجامعة براحتهم وسير العملية الامتحانية.