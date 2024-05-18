وزير التعليم: بذل كافة الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفل ختام بطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية والذي تنظمه الإدارة العامة للتربية الخاصة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات .

وقال الوزير: "إن الله سبحانه وتعالى عوض البشر بقدرات عالية للتغلب على النقص فى جوانب قدرية فى حواسهم"، موجها التحية والشكر لأبنائنا الطلاب الذين أثبتوا اليوم أن الوزارة ليست فقط للتعليم والاختبارات والحصول على الشهادات دون تعلم حقيقي وإنما التربية والأنشطة المدرسية أيضًا لها دور هام فى تنمية مهارات الطلاب الحياتية وترسيخ القيم واحترام الآخر واكتشاف المواهب والكوادر والقدرات والتى ظهرت جليا فى فقرات عروض الطلاب.

وأشار الوزير إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية بأبنائنا الطلاب من ذوى القدرات والبالغ عددهم ٤٦ ألف طفل و٩٩٤ من ذوى الهمم، وعدد ١٥٩ ألف و٨٢٥ طفلا بمدارس الدمج، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ٢٥٥٧٠ مدرسة بها طلاب مدمجين، فضلًا عن وجود ٩٢١٨ معلما متخصصا بهذه المجالات، منوها إلى أن مجال التدريس للطلاب من ذوى الهمم أصعب من مجال التدريس العادى، لما يتطلبه من المعلمين بالتمتع بمهارات عالية جدا، لذا تحرص الوزارة على التنمية المستدامة للمعلمين بهذه المدارس.

وأضاف الوزير: طلاب ذوى القدرات الخاصة لديهم قدرات عظيمة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية والاستثمار في قدرات ذوي الهمم تمثل دافع قوي ومباشر لدعمهم، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وما يصاحبه من تعميق مفاهيم الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع وتقبل الآخر والاختلاف.

وقال الوزير إن التعليم هو القوة المحركة للمجتمع من حالة السكون والنمو البطيء إلى الحركة السريعة والشاملة في طريق التقدم والتنمية وهو الطريق الذي يوجه المجتمع والفرد إلى معايشة القرن الحادي والعشرين الذي يتميز بالتقدم المعلوماتي والعلمي والتكنولوجي السريع والشامل والذي نعمل على أن يكون مكون الدمج جزء رئيسي من الحراك التكنولوجي الموجود حالياً بالإضافة إلى دعم آلية تعلم البرمجيات لذوى الهمم من خلال دعم مدارس التربية الخاصة بالأجهزة التكنولوجية التي تمكنهم من ذلك.

وأوضح الوزير أن التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن ، مشيرًا إلى أنه إذا كان النشاط الرياضي يمثل أهمية واحتياج للطلاب من غير ذوى الإعاقة فإن الحاجة إليه تزداد بشكل كبير لذوي الإعاقة ففيه تعويض للجوانب الحسية والحركية والعلاج الوظيفي لإزالة عائق التكيف مع المجتمع من خلال الاندماج وهو من أهم وسائل الدمج بل ومن أسرعها، حيث تبث فيهم الأنشطة روح العمل الجماعي وتدربهم على فن القيادة والتشاور والتفاهم المتبادل، كما تدعم شخصياتهم بما يلاقونه من تحديات وما يقابلهم من مشكلات، بالإضافة إلى أن ممارسة الأنشطة تساعدهم على تنمية خبراتهم ومعارفهم وتعويدهم على احترام النظم العامة والقوانين بالإضافة الى تنمية الهوايات واكتشاف المواهب والقدرات لديهم والكثير من الفوائد التي يطول سردها.

وفى ختام كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر لكل القائمين على هذه الاحتفالية، وعلى الجهود التى بذلت من أجل كافة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى كلمته، أكد اللواء عادل الغضبان أن دور وزارة التربية والتعليم ليس مقصورًا فقط على التعليم بل فى تنمية المواهب ودعم الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيدًا بما شاهده اليوم من إبداعات أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة والدمج، من طلاب رياض الاطفال، ودور الأنشطة التعليمية التي تقدم رسائل ثقافية لتنمية مهارات الطلاب تعليميا وثقافيا .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكل معلم، ومعلمة، ومدير مدرسة قائلا: "هذا ثمرة مجهودكم، وأنتم أسباب النجاح والتقدم لإخراج أجيال المستقبل قادرة على العمل وفخر لمصر وتنتمي للهوية المصرية، مؤكدًا أن ذلك يؤكد لنا أن أبناء مصر بخير، وقادرين على تقديم الإنجازات" .

وشهد برنامج حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج، فقرات تضمنت عرضا فنيا (بالية) لطلاب المدرسة الدولية ببورسعيد، بالإضافة إلى أوبريت لتلاميذ رياض الأطفال، وإنشاد ديني (لطالبة من المكفوفين).

وقام الوزير ومحافظ بورسعيد بتوزيع الكؤوس والميداليات على الطلاب الفائزين فى المسابقات.

وجدير بالذكر أن مسابقات التربية الخاصة تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أقيمت بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من ١٢ حتي ١٨ مايو ٢٠٢٤.



وتضمنت المسابقات بطولة الجمهورية لألعاب القوي لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، ومسابقات المسرح لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوي الجمهورية، واستهدفت عدد ٣٥٠ طالب وطالبة من طلاب مدارس التربية الفكرية وطلاب الدمج، حيث أقيمت بطولة الجمهورية لألعاب القوي في سباقات (١٠٠ متر عدو – دفع جلة – الوثب الطويل)، وقد تم تقسيم الطلاب والطالبات المشاركين حسب فئة الإعاقة (توحد – داون سيندروم – تأخر عقلي)، كما قامت مسابقة المسرح على مستوي الجمهورية في العروض الاستعراضية والفنية وتضمن فريق المسرح لكل محافظة من طلاب التربية الفكرية وطلاب الدمج.