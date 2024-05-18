ميتا تطور ميزة جديدة نقلتها من تطبيق آخر

السبت 18/مايو/2024 - 04:29 م

تستعد شركة ميتا مرة أخرى للتنافس مع منافسيها عبر تطوير ميزة جديدة لمنصة إنستجرام مستوحاة من سناب شات وBeReal. الميزة الجديدة تسمى "النظرة الخاطفة" (Peek)، وتتيح للمستخدمين نشر صور لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة.

سناب شات كانت رائدة في فكرة المحتوى السريع الزوال، بينما قادت BeReal الاتجاه نحو نشر محتوى أصلي غير محرر. ويبدو أن ميتا تستمر في تقليد أفكار الشركات الناشئة والشركات التقنية الأخرى، وهذه المرة عبر ميزة "النظرة الخاطفة".

أكدت ميتا أن الميزة، التي اكتشفها المهندس العكسي أليساندرو بالوزي، هي نموذج أولي داخلي ولا يتم اختبارها خارجياً بعد. تشبه ميزة "النظرة الخاطفة" نسخة سريعة الزوال من القصص التي تستمر لمدة 24 ساعة، حيث يتعين على المستخدمين التقاط الصور بكاميراتهم في اللحظة الحالية دون إمكانية تحميل الصور من المعرض أو تعديلها أو إضافة مرشحات.

تشابه "النظرة الخاطفة" إلى حد كبير ميزة "Candid Stories" التي اختبرتها ميتا في عام 2022 للتنافس مع BeReal، لكنها لم تُطلق لجميع المستخدمين. ترسل ميزة "Candid Stories" إشعارات لتشجيع المستخدمين على نشر ما يفعلونه في الوقت الحالي دون تعديل أو إضافة فلتر، في حين تمنح "النظرة الخاطفة" مرونة أكبر للمستخدمين للنشر وفقاً لشروطهم الخاصة.

من المتوقع أن تجذب هذه المرونة المستخدمين المهتمين بنشر محتوى أصلي، خاصةً مع التقارير التي تشير إلى تراجع شعبية BeReal. تُظهر لقطة الشاشة التي نشرها بالوزي أن إنستاجرام ترى في ميزة "النظرة الخاطفة" وسيلة لتبادل اللحظات الصغيرة مع الأشخاص الذين يهمك أمرهم، وتأمل أن تشجع هذه الميزة المستخدمين على نشر أنواع إضافية من المحتوى عبر التطبيق.