تدشين مبادرة لإبراز أهم المزارات والممارسات التراثية بسوهاج



اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية، لمناقشة خطة العمل وأنشطة المركز خلال الفترة القادمة، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور فهيم فتحي حجازي عميد كلية الآثار، الدكتور لمياء أبو زيد عميد كلية التربية النوعية والدكتورة هبه العطار والدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع، الدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ للتكتلات الاقتصادية بديوان عام محافظة سوهاج والدكتورة ريهام محمد علي مدير المركز، وعدد من أعضاء المركز.

وأكد النعماني علي انه في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم الفنون الحرفية و اليدوية الراقية، و تنمية القدرات الحسية والفنية لدى النشء لإكتشاف مواهبه، تسعي الجامعة الي تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لدعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية، مضيفاً أنه خلال الإجتماع تم عرض خطة التدريبات الخاصة التي سيتم تنفيذها بالمركز خلال الفترة القادمة، والتي تستهدف جميع الفئات العمرية.

وقالت ريهام محمد علي ان رئيس الجامعة وافق علي تنفيذ خطة التدريبات ومنها تدريب علي الكروشية، الرسم الخزفي، أساسيات التطريز، تصميم المشغولات المعدنية، تصميم الازياء، فن النحت، الي جانب تنفيذ ورش عمل عن اعادة تدوير وخامات بيئية، عمل الماكيت والمجسمات، الرسم الحر، الرسم علي الحرير، وريادة الاعمال، الي جانب الموافقة علي تدشين مبادرة لإبراز اهم الاماكن والمزارات والممارسات التراثية، و استغلالها في خلق فرص عمل لطلاب وخربجي الجامعة.