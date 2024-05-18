يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة لأجهزة الأندرويد

أعلنت جوجل أن ميزة العرض المتعدد (Multiview) على منصة يوتيوب تي في (YouTube TV) أصبحت متاحة الآن على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد. يمكن لمشتركي المنصة الآن مشاهدة العديد من البرامج في وقت واحد عبر أجهزتهم المحمولة، بدلاً من الاقتصار على شاشات التلفاز الكبيرة فقط.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاهدة ما يصل إلى أربع قنوات في نفس الوقت، مع تركيز خاص على المحتوى الرياضي. جاء إطلاق الميزة على نظام أندرويد بعد شهرين من طرحها على أجهزة آيفون وآيباد.

أطلقت يوتيوب تي في ميزة العرض المتعدد لأول مرة في مارس 2023، مستهدفة عشاق الرياضة الذين يرغبون في متابعة أكثر من مباراة مباشرة دون الحاجة إلى تغيير القنوات باستمرار.

لتفعيل ميزة العرض المتعدد على جهازك الأندرويد، يتعين عليك تحديث تطبيق يوتيوب تي في إلى أحدث إصدار. بعد التحديث، سيظهر خيار العرض المتعدد في صف "Top Picks for You" أو "Watch in Multiview".

وأضافت الميزة إمكانية تخصيص القنوات التي يمكن عرضها معًا على الشاشة، مما جعل تطبيق يوتيوب تي في أكثر مرونة وقابلية للتخصيص. ورغم ذلك، لا يزال هناك قيود على اختيار أي أربع قنوات لمشاهدتها معًا. وأكدت جوجل أنها تعمل على تحسين هذه المرونة وتقديم خيارات إضافية في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن يوتيوب تي في ليست الخدمة الوحيدة التي أطلقت ميزة العرض المتعدد العام الماضي، حيث قدمت آبل تي في (Apple TV) ميزة مشابهة لعشاق الرياضة في مايو 2023، كما أعلنت خدمة Peacock عن إمكانية مشاهدة بث مباشر متعدد لفعاليات أولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.